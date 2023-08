Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, intervenuto su Lady Radio, ha toccato anche il tema dell'agibilità del Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina, costruito nel territorio da lui amministrato.

“Abbiamo nelle ultime settimane con la Fiorentina e i progettisti - ha detto Casini - ipotizzato un percorso diverso per l'ottenimento dell'agibilità, con la rinuncia alle deroghe, e il ripristino del progetto, con il comune di Bagno a Ripoli che ha ripreso in mano la questione. E allora l'8 settembre ci sarà la prima commissione, mentre il 12 settembre, se tutto andrà per il verso giusto, ci dovrebbe essere il rilascio dell'agibilità poi sarà il club a decidere da quando far entrare i tifosi. Dovranno essere bravi i progettisti della Fiorentina a rispettare questi tempi”.

Critiche in questa vicenda sono arrivate dal presidente viola, Rocco Commisso: “Il presidente non si riferiva al comune di Bagno a Ripoli - ha specificato Casini - ma stava parlando della realizzazione del Viola Park in generale. Anche perché, e qui svelo un segreto che tanto segreto non è, il comune appaltante per la tramvia e il parcheggio scambiatore (che servirà lo stesso centro sportivo ndr) è quello di Firenze. Adesso però ci siamo, perché a novembre dovrebbero partire i lavori per questa opera. E comunque il comune di Bagno a Ripoli ha messo a disposizione un parcheggio provvisorio che servirà 200-250 macchine”.