Situazione da spiegare, quella legata alla prossima partita della Fiorentina Primavera che quest'oggi ha esordito sconfitta in quel di Roma contro i giallorossi di mister Guidi (con il risultato di 1-0).

La Lega Serie A ha “ufficializzato", per la seconda giornata in programma il 3 settembre contro il Genoa, la partita della Fiorentina al Mini Stadio del nuovo Viola Park a Bagno a Ripoli. Tuttavia nel comunicato c'è un errore visto che il match, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, si giocherà al Torrini di Sesto alle ore 16.30.

La Fiorentina è in attesa della comunicazione ufficiale, che arriverà nelle prossime ore. Per quanto riguarda l'esordio ufficiale al Viola Park, per i ragazzi di Galloppa, bisognerà aspettare il via libera da parte della Prefettura per l'ingresso dei tifosi.