Chiuso Michael Folorunsho e con Pablo Marí molto vicino, l'uomo mercato della Fiorentina è momentaneamente Luiz Henrique. Il classe 2001 del Botafogo ha un valore di mercato molto alto, che ha spinto il club brasiliano a rifiutare la prima offerta viola. Un nuovo tentativo ha invece interessato, ma la società gigliata non è l'unica sull'esterno eletto miglior giocatore sudamericano del 2024. Occhio alla “corsia preferenziale” Olympique Lione (qui ulteriori dettagli). In ogni caso la Fiorentina è in corsa per il giocatore e ha manifestato il suo forte interesse. Spetterà a lui decidere tra le concorrenti. Nelle prossime ore sono attese nuove risposte dal Brasile.

Ikoné sul mercato, ma c'è una condizione per ora non soddisfatta

Per quanto riguarda il lato cessioni, invece, Jonathan Ikoné sembra essere a tutti gli effetti sul mercato. Subito si è fatto avanti il Como, con un timido accenno anche del Bologna di Italiano, ma la Fiorentina ha momentaneamente respinto le proposte. Il motivo? Il club viola pretende, in caso di richiesta di prestito, l'inserimento dell'obbligo di riscatto. Condizione per ora non rispettata da alcun'offerta.

Christensen e Biraghi in uscita, le due situazioni. Gosens verso il riscatto anticipato

Pronti a essere ceduti altri due giocatori. Oliver Christensen è destinato a tornare in Germania, direzione Paderborn (2. Bundesliga) per un prestito fino al termine della stagione. Sta alla Fiorentina scegliere se contribuire al pagamento dello stipendio del danese, fattore molto importante per il club tedesco. E Biraghi? Sembra più vicino al Bologna che al Napoli. Ma ci sono tanti nodi da sciogliere prima di sbloccare l'affare: lo stipendio (troppo per i rossoblù), l'ultima parola alla Fiorentina, l'uscita di un terzino lato Italiano. A proposito di terzini sinistri, in casa viola si sta tentando di anticipare il riscatto di Robin Gosens. Si aspettano segnali dall'Union Berlino, tentando anche di ottenere un piccolo sconto dai 7,5 milioni prestabiliti.