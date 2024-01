Giovanni Fittante, ex Italia dei Valori e candidato a Sindaco di Firenze, della lista civica Anima Firenze 2030, si è espresso sul tema stadio della Fiorentina.

‘Amministrazione e Fiorentina devono trovare soluzione nell’interesse dei cittadini'

“Basta polemiche sullo Stadio. Tutti gli attori in campo devono soprassedere alle diversità di vedute e superare le incomprensioni di questo ultimo anno. L’Amministrazione comunale e la Fiorentina devono sedersi ad un tavolo e trovare una soluzione nell’interesse dei cittadini e dei tifosi viola”.

“Far continuare a giocare la Fiorentina al Franchi durante i lavori un dovere ed è tecnicamente fattibile e gestibile. Non possiamo continuare a far ricadere sui tifosi viola le scelte sbagliate e costringerli a fare centinaia di chilometri per andare a vedere la Fiorentina con costi e tempi che sarebbero per la maggior parte degli stessi impraticabili”.

‘Andare allo Stadio è una passione che deve essere favorita’

“Lo Stadio e la Fiorentina sono patrimonio della città di Firenze e questo bene comune deve essere condiviso e rispettato. Andare incontro alle esigenze dei tifosi della Fiorentina è anche una risposta sociale in quanto partecipare ed andare allo Stadio è una passione che deve essere favorita affinché tutti possano permettersela e non solo chi ha risorse economiche rilevanti. D'altronde il calcio è da sempre uno sport popolare”.