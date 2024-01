L'intermediario di mercato Michele Fratini è intervenuto a Lady Radio analizzando vari nomi di mercato in ottica Fiorentina ed esprimendo varie considerazioni sulle mosse in casa viola per la sessione di riparazione in corso.

“La Fiorentina mettendo sul mercato Nzola, pupillo di Italiano, fa capire che il calciatore non si è ambientato a Firenze. L’angolano è ancora giovane come attaccante, ha 27 anni, ed ha fatto la gavetta. La squadra è in semifinale di coppa Italia e quarta in classifica, la mancanza di gol degli attaccanti si fa sentire. Si parla di Ngonge, che è un classe 2000 ma ha le stesse caratteristiche di Ikone, le stesse movenze, e ha segnato solo 3 reti. Dia dovrà star fermo per 5 settimane, è infortunato, eviterei calciatori già infortunati. Kean? Se può servire va benissimo, ma finora non ha segnato reti. Andremmo a prendere un calciatore come abbiamo già noi. Andrei dal Milan e chiederei Colombo, in prestito al Monza, calciatore vero, attaccante forte”.

“Gil? La Fiorentina sta facendo scelte diverse a quanto mi risulta. Lo spagnolo però è un ottimo profilo, lo prenderei di corsa, può giocare su entrambe le corsie. Pierozzi uscirà andando a valorizzarsi in Serie A, non in B da un direttore come Sabatini. Vero che Kayode sta benissimo ma Pierozzi non lo avrei mai dato. Sulla fascia destra ricordo che la Fiorentina in passato ha acquistato Richards…erano diversi anni che non avevamo dei giovani così buoni sulle corsie esterne. La stagione è lunga, la Fiorentina deve alzare il livello, è in corsa in tre manifestazioni importanti. Occorre rinforzare la rosa non cedere calciatori".