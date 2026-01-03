Gosens a tutti i costi: il tedesco è pronto e può tenere ancora fuori l'ex capitano Ranieri

Il quarto d'ora di Parma dovrebbe essere propedeutico al rientro finalmente tra i titolari per Robin Gosens che in settimana ha continuato la sua marcia di avvicinamento al gran ritorno. Secondo il Corriere dello Sport, il tedesco è il favorito per occupare la fascia sinistra della nuova difesa a quattro (in tal caso, davvero a quattro) di Vanoli.

A rimetterci sarebbe Luca Ranieri, che da esterno non può che arrivare dopo nelle gerarchie e da non più capitano rischia di ritrovarsi neanche più titolare. Favoriti per fare coppia al centro infatti sono Pongracic e Comuzzo.