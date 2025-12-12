Getsko: "La Fiorentina è la peggiore squadra italiana eppure la Dinamo non è mai stata pericolosa. Non ci sono parole"

Oltre ad essere stato un attaccante, Ivan Getsko è anche stato l'autore del primo gol della nazionale ucraina. L'ex calciatore non ha lesinato critiche all'indirizzo della Dinamo Kiev per la sconfitta subita in Conference League da parte della Fiorentina.

“Mai pericolosi”

“Con tutto il rispetto per la Dinamo - ha detto - non c'è stato alcun momento in cui si è resa pericolosa specialmente nel primo tempo. Non ci sono parole”.

"Fiorentina peggior squadra italiana"

Poi ha anche dichiarato: “La Fiorentina era una squadra che si poteva battere. Non in maniera facile, ma la partita la Dinamo la poteva vincere. La Fiorentina è la peggiore squadra italiana, ma non c'è stata gara, non c'è stato nulla da provare. Non ho tratto alcuna sensazione positiva da questa partita”.