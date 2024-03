Commisso: "Barone ha lasciato tutto per venire qua, il Viola Park non sarebbe esistito senza di lui. Sarà sempre insieme a noi" - VIDEO FN

Alla presenza dei ragazzi delle giovanili della Fiorentina e delle squadre femminili, arrivati poco fa alla camera ardente di Joe Barone al Viola Park, il presidente viola Rocco Commisso ha recitato una preghiera insieme a loro e, successivamente, ha fatto un piccolo discorso.

“Joe sarà sempre accanto a noi”

“Barone ha lasciato tutto e la sua famiglia per venire qua - ha detto Commisso, commosso e straziato da dolore - abbiamo fatto un grande centro sportivo insieme, il Viola Park non sarebbe esistito senza di lui. Joe lavorava in continuazione, ci sentivamo almeno due volte al giorno. Ci siamo sentiti anche la mattina di domenica, poco prima che si sentisse male. Posso solo ringraziare lui e la sua famiglia. Ricordatevi che Joe non morirà mai e sarà sempre accanto a noi”. Un lungo applauso ha seguito le parole di Commisso.