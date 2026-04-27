Prandelli: "Vanoli? Pensavamo che non avrebbe portato punti e invece... ha grandi meriti"

L'ex allenatore della Fiorentina. Cesare Prandelli, promuove Paolo Vanoli per il lavoro fatto sulla panchina viola.

“Pensavamo che sarebbe riuscito a portare punti”

“È stata una stagione da incubo per tutti i tifosi viola - ha detto Prandelli a Radio Anch'io Sport - grandi meriti vanno dati a Vanoli per la salvezza. Fino a tre mesi fa tutti pensavamo che non sarebbe riuscito a portare punti".

“Ha valorizzato i giocatori e creato un gruppo”

Poi Prandelli ha aggiunto: “Invece, con difficoltà, però è stato bravo a fare punti, valorizzare giocatori e creare un gruppo importante. Se il futuro è con Paratici l'esperienza di quest'anno può pure servire”.