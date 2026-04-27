Polverosi: "Vanoli ha portato fuori la Fiorentina dall'inferno e se qualcuno pensa sia un atto dovuto..."

Come accogliere lo 0-0 tra Fiorentina e Sassuolo e soprattutto come accogliere la (quasi) certezza della salvezza per i viola.

Complimenti a Vanoli

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi scrive stamani sul quotidiano sportivo: “Il Sassuolo ha lasciato quasi sempre l’iniziativa alla squadra di Vanoli e anche in questo caso vanno fatti i complimenti al tecnico per aver trascinato la Fiorentina fuori dalla zona-retrocessione infilando una serie di sette risultati utili consecutivi”.

“E se qualcuno pensa sia un atto dovuto…”

E anche: “ Se qualcuno pensa che si tratti di un atto dovuto, vada a rivedere le partite di questa squadra fino al dicembre del 2025. Il giudizio sui viola non può essere un pregiudizio, “siamo la Fiorentina” ha cessato di esistere quando la stessa Fiorentina è strapiombata all’ultimo posto in classifica. Riportarla su, da quell’inferno, non può essere considerato un lavoro da poco”.