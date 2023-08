Yerry Mina: un arrivo importante che ha fatto troppo poco rumore

Nell'epoca dei tanti soldi inglesi e dei troppi soldi arabi la Serie A non è sicuramente più un campionato capace di attirare campioni e grandi giocatori, eppure la Fiorentina senza spendere è riuscita a portare a Firenze un difensore di assoluta validità. Yerry Mina, oltre ad aver giocato nel Barcellona, viene infatti da cinque stagioni in Premier League con la maglia dell'Everton.

Certamente non stiamo parlando di un fenomeno generazionale, ma indubbiamente di un calciatore che può dare un grande apporto alla difesa viola. La Fiorentina aveva d'altronde bisogno di un acquisto capace di regalare solidità ed esperienza ad un reparto non perfetto ed è riuscita a farlo con un parametro zero. L'arrivo di Mina dalla Premier può difatti segnare una svolta per la fase difensiva di Italiano, così come Smalling lo è stato per la Roma.