Un ex viola dà il benvenuto a Mina: "Auguri per la tua nuova avventura con la Fiorentina!" FOTO

L'ex terzino della Fiorentina e della Juventus Juan Cuadrado, attualmente in forza all'Inter, ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con il nuovo difensore viola Yerry Mina, suo connazionale e compagno di squadra con la maglia della Colombia, dandogli il benvenuto per la sua nuova esperienza: “Benvenuto in Italia fratello Yerry Mina. Molte benedizioni per questa nuova avventura in viola”.

