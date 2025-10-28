La proposta di sfiducia del centrodestra per Funaro a tema Franchi floppa. E il centrosinistra contrattacca

Notizia degli ultimi giorni è della presentazione da parte dell'opposizione in Comune a Firenze di una mozione di sfiducia contro la sindaca Sara Funaro per la vicenda Franchi. L'accusa è qulla di “aver perso la funzione di garante dell’interesse collettivo” e di “scarsa trasparenza” nella gestione del progetto (LEGGI QUI).

Flop cdx e controffensiva csx

L’atto, firmato da lista Schmidt, FdI, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, ieri però è naufragato, in quanto non ha però i numeri per andare avanti. Per l'approvazione del documento servono quindici firme, il centrodestra ne ha dieci. La controffensiva della maggioranza è stata dura. Il capogruppo PD Luca Milani ha parlato di “flop politico”, accusando la destra di "trasformare il Consiglio in uno spettacolo avvilente".

Gli altri che dicono?

Arrivano anche le reazioni delle altre parti politiche, come quella più morbida Italia Viva, che non ha aderito alla mozione, ma chiede “un approccio concreto”. Dai banchi di Avs-Ecolò arriva l’affondo più netto: “Un attacco strumentale di chi usa lo stadio per fare propaganda”. Lo riporta Il Tirreno.