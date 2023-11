Sovraccarico per Bonaventura e Comuzzo, influenza per Mandragora. Out anche Martinelli e Dalle Mura: il report medico della Fiorentina

La Fiorentina ha comunicato il motivo delle assenze dai convocati per domani, contro il Genk, di cinque calciatori.

Per Bonaventura e Comuzzo un sovraccarico muscolare, di natura diversa. Influenza, invece, per Rolando Mandragora. Fuori anche i giovani Dalle Mura e Martinelli.

Ecco il comunicato: “ACF Fiorentina comunica che i seguenti calciatori non saranno disponibili per la gara di domani con il Genk: Bonaventura a causa di un sovraccarico all'adduttore destro, Comuzzo per un sovraccarico lombare. Dalle Mura non è stato, invece, convocato a seguito della rimozione di un neuroma di Morton del piede sinistro avvenuta lo scorso 27 novembre. Mandragora rimarrà a riposo per una sindrome influenzale mentre Martinelli è indisponibile per un trauma distorsivo alla caviglia destra subito durante la scorsa partita della Primavera”.