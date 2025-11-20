Gli amici di Spalletti: "Un pezzo del suo cuore è viola ma ha deciso di passare dalla parte del nemico"

Sabato ci sarà anche la prima apparizione a Firenze di Luciano Spalletti alla guida della Juventus. Un controsenso per molti suoi amici a cui fa effetto vedere uno che tiene molto alla Fiorentina, passare dall'altra parte della barricata.

“Ci farà soffrire”

“Conosco Luciano da più di 30 anni - spiega Matteo Macallè, vicino di casa per molti anni (a Montespertoli) di Spalletti e titolare di una bottega di gioielli a San Gimignano al Corriere Fiorentino - era ancora un giocatore. Vederlo con la divisa dell’“innominata” fa un certo effetto, ma gli vogliamo bene lo stesso. È risaputo che un pezzo del suo cuore è viola, ma sabato, da vero professionista quale è, farà di tutto per farci soffrire”.

“Vederlo di là fa effetto”

Il sindaco della sua Certaldo, Giovanni Campatelli, ha poi aggiunto: “Te lo trovi dalla parte del “nemico”, farà un effetto strano. Da quello che ho avvertito, a Certaldo c’è chi, non appena Luciano ha firmato per la Juve, ha detto “Ma guarda, è passato al nemico".