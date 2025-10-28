Rocchi boccia parzialmente La Penna: "Manca un rigore per il Bologna sul mani di Dodô. Per il resto..."

Il designatore dell'AIA Gianluca Rocchi ha commentato a OpenVar l'operato di La Penna in Fiorentina-Bologna, partita terminata 2-2 al Franchi e a cui hanno fatto seguito non poche polemiche per gli episodi da rigore durante il match.

Sul mani di Dodô per Rocchi è rigore per il Bologna

“Non condivido, per me questo è rigore. La difficoltà è solo capire se tocca o meno il pallone. Se decidi che il pallone è toccato col braccio, è punibile. Quindi è calcio di rigore”.

Sul contatto Sabiri-Bernardeschi in area di rigore viola

Per noi questo non è calcio di rigore. Forse c'è un contatto tra scarpini, il giocatore della Fiorentina mette il piede in terra, noi non vogliamo assolutamente questi atteggiamenti da parte degli attaccanti. Non sono cadute né naturali né dovute a dinamica di gioco, giusto non dare rigore e quindi corretto il secondo giallo a Holm con l'azione che prosegue".

Sul mani di Kean prima del primo calcio di rigore per la Fiorentina

“Devi decidere se il tocco è punibile o no, in questo caso non lo è. E' un tocco totalmente fortuito, quindi il successivo calcio di rigore è assolutamente corretto”.