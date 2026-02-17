Ormai è chiaro, il contatto Kalulu-Bastoni è un episodio destinato a far parlare ancora a lungo: anche Riccardo Trevisani è tornato sul discorso delle simulazioni e dell'utilizzo del VAR, citando peraltro Parisi in Como-Fiorentina. Questo il suo commento a Cronache di Spogliatoio.

L'opinione di Trevisani

“Il calcio è grande tecnica, ma anche provare a fregare l'avversario: se l'arbitro dorme, questa cosa succede, e ai nostri succede spesso. La situazione dell'AIA è grave, e i giocatori in campo se ne approfittano, ma non è solo Bastoni: settimana scorsa è stato Vergara, è stato Parisi in Como-Fiorentina, Saelemaekers che sembrava in preda a una crisi epilettica. Non è un tema di maglia, ma di giocatori e di arbitri, di regolamenti che non funzionano. Noi vogliamo bene al calcio, sappiamo che tutti fanno così, e allora cerchiamo di proporre cose che lo rendano migliore: è il regolamento che vilipende il calcio, non chi prova a prendersi la seconda ammonizione”.