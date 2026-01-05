Viola Confusion - Shakespeare al Franchi: Solomon, Kean e il lieto fine

Assistere a una partita della Fiorentina, non è mai stato così vicino alla messa in scena di un dramma teatrale. Il prologo del match con la Cremonese aveva tutti gli elementi di una pièce shakespeariana: una vittoria obbligatoria da strappare senza il centravanti titolare, desaparecido tutta la settimana per motivi familiari; il nuovo acquisto Manor Solomon, operazione di calciomercato in smart working di Paratici, arrivato tra polemiche politiche e dubbi tattici.

Paura, rassegnazione, speranza: tutte emozioni espresse magistralmente dagli altri attori protagonisti di questo spettacolo involontario: i tifosi viola. Tutto il meglio di Fiorentina-Cremonese si è condensato ovviamente negli ultimi minuti, come nei migliori copioni.

Minuto 85'

Tifoso viola sul pezzo: “Oh entra Kean, doppietta e si vola”.

Tifoso viola ottimista: “E mancano dieci minuti, icché lo mette a fare ora, lo sa solo lui (Vanoli, ndr)”.

Tifoso viola realista: “Tanto se oggi un si vince, lo mandan via (sempre Vanoli, ndr)".

Poi ecco il colpo di scena, o meglio di teatro, che può cambiare una stagione: il gol di Kean al secondo minuto di recupero propiziato proprio da un cross di Solomon che fa esplodere la gioia repressa della parte tifosa di Firenze.

Minuto 93 di 94 di Fiorentina-Cremonese

Tifoso viola sul pezzo: “E ve l’avevo detto! Ora ci si salva facile e si vince la Conference”.

Tifoso viola ottimista: “Ma icchè vu esultate, ancora unn’è finita!".

Tifoso viola realista: “Comunque, siamo sempre ultimi co’ i’ Pisa”.

Triplice fischio, si chiude il sipario

La Fiorentina si prende tre punti, vede la salvezza a –3, giusto il tempo degli applausi ed è già ora pensare alla Lazio. Avanti così, senza fiato fino a maggio, sperando - come in ogni dramma che si rispetti - in un lieto fine.