Milan Badelj, capitano del Genoa ed ex Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dal ritiro di Moena, luogo che richiama alla memoria Davide Astori…

"Ho avuto la fortuna di stare in società solide e città belle. Ho fatto fatica alla Lazio, ma non c'entrava nulla il club o la città. Se stai bene fuori campo puoi fare bene anche in campo".

Moena riporta alla mente anche Astori

“Ieri sono andato al fiume, l'ultima volta che ci ero stato ero con Astori. Lo scorso anno non me l'ero sentita. Per me è stato un punto di riferimento e non passa giorno in cui non pensi a lui, a quello che mi trasmetteva. Aveva una facilità di approccio a qualsiasi persona e in qualsiasi lingua incredibile”.