Beltran, siamo davvero alla svolta? Il Valencia prova a fare all-in

Possibile uscita last minute per la Fiorentina, che potrebbe lasciar andare Lucas Beltran in queste ultime ore di calciomercato.

Beltran parte?

Dopo che non si sono concretizzate le trattative con Flamengo e CSKA Mosca, infatti, il Valencia ha puntato gli occhi sull’attaccante argentino, che si trasferirebbe in prestito qualora le società dovessero trovare un accordo, afferma l'esperto Gianluca Di Marzio.

È la volta buona?

Matteo Moretto aggiunge che si tratterebbe di un prestito oneroso fino al termine della stagione. Nelle ultime ore, gli spagnoli stanno avanzando per il classe 2001: il club è al lavoro per la chiusura. Che sia davvero la volta buona?