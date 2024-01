Martinez Quarta: Ecco che spunta il PSG sul centrale viola

Il Paris Saint Germain è alla ricerca di un difensore centrale quest'inverno dopo l'infortunio patito da Milan Skriniar lo scorso 3 gennaio. L'obiettivo numero uno resta in questo senso Leny Yoro, 18enne difensore del Lille.

Il PSG su Quarta

Ma nell'edizione odierna de L'Equipe viene fatto il nome anche di Lucas Martínez Quarta. Il centrale della Fiorentina sta facendo un'ottima stagione e si è messo in mostra soprattutto per i suoi inserimenti in fase offensiva che hanno portato in dote alla squadra reti importanti.

Nel giro della nazionale argentina

Com'è noto Martinez Quarta è anche nel giro della nazionale argentina anche se, per lui, resta il grande rammarico di non aver preso parte alla spedizione in Qatar che ha fruttato all'albiceleste, la vittoria nel Mondiale.

Difficile pensare però che la Fiorentina possa privarsi di un elemento così, a pochi giorni dalla fine del mercato di gennaio.