L'AIA cala giù il pezzo da 90 per il Derby dell'Appennino. Un arbitro esperto e dallo storico positivo per la Fiorentina

La Fiorentina affronterà il Bologna domenica pomeriggio alle 15.00. La sfida contro i felsinei negli ultimi anni si è sempre rivelata una partita piuttosto nervosa e dalla difficile gestione arbitrale, proprio per questo motivo l'AIA ha deciso di designare un top per il Derby dell'Appennino.

L'arbitro della gara

L'arbitro in questione è Daniele Doveri, che appena una settimana fa ha gestito al meglio l'accesissimo scontro al vertice fra Napoli e Inter. L'arbitro della sezione di Roma 1 ha diretto la Fiorentina ben 31 volte nella sua carriera, l'ultima lo scorso novembre, contro la Juventus. Lo storico con lui in campo è ampiamente positivo: 17 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte.

Gli assistenti

Con lui sul terreno di gioco del Dall'Ara ci saranno Rossi e Fontemurato come guardalinee e Colombo come quarto uomo. Dietro i monitor invece saranno pronti ad assisterlo il Var Gariglio e l'Avar Maresca.