Tonfo dell'Italia ex viola Durante e Linari al mondiale femminile: k.o. pesante contro la Svezia

Seconda gara del girone a dir poco proibitiva per l'Italia che ha perso per 5-0 contro la Svezia, al Mondiale Femminile. Gara dal pronostico quasi chiuso ma tonfo non di poco conto per le ragazze di Milena Bertolini: il passivo si è concretizzato in particolare a fine primo tempo, su due corner in cui hanno segnato Ilestedt e Rolfo. A fine frazione è arrivato anche il 3-0 di Blackstenius.

Nella ripresa ancora enorme sofferenza sui calci piazzati e doppietta di testa per Ilestedt, prima del quinto gol nel recupero di Blomqvist. In campo anche le due ex viola Durante e Linari, in panchina Severini, centrocampista attualmente in forza alla Fiorentina Femminile. Mercoledì ultima gara del girone contro il Sudafrica per il passaggio del turno.