Meno di due mesi alla scadenza del prestito e Christensen prova a farsi confermare così: bloccato il Nottingham di Milenkovic

Un insolito prestito di mezza stagione, fino al 31 dicembre, è stata la formula scelta dallo Sturm Graz per prelevare Oliver Christensen dalla Fiorentina in estate. Il portiere danese però è diventato titolare in Austria e giovedì ha sbarrato la strada al Nottingham Forest di Milenkovic in Europa League, parando un rigore a Gibbs White: la partita poi si è chiusa sullo 0-0.

Inevitabile la celebrazione via social da parte del club austriaco, che tra meno di due mesi dovrà decidere che fare con il classe '99: