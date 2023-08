La Fiorentina insiste per Baldanzi, aprendo alla possibilità di lasciare per un anno il trequartista a Empoli. La situazione

Baldanzi rimane lì, come idea di mercato o come sogno, ma la Fiorentina insiste e tenta l'approccio con l'Empoli entro fine mercato. Come riporta Il Tirreno, gli azzurri devono sommare le preoccupazioni sul campo (due sconfitte tra Coppa Italia e campionato) a quelle sul calciomercato, perché il club viola non accenna a diminuire il pressing per il classe 2003.

Zanetti e Rebecca Corsi, in linea comune, hanno chiaramente sottolineato di volere il numero 35 azzurro almeno per un'altra stagione. La Fiorentina, quindi, aprirebbe alla possibilità di aggiudicarsi Baldanzi già adesso lasciandolo a Empoli per un anno. Chiaramente, con un vantaggio economico: dai 30 milioni di euro chiesti dal club di Corsi, si può scendere fino a un prezzo di 20 milioni.