Da Santa Maria del Fiore a Ponte Vecchio: Lady De Gea è già innamorata di Firenze! FOTO

David De Gea è arrivato da meno di una settimana e sua moglie si è già innamorata di Firenze. Edurne Garcia Almagro, di professione cantante e attrice e nota semplicemente come Edurne, ha infatti pubblicato su Instagram una serie di scatti (anche insieme al marito) in giro per Firenze.

Molto simpatica anche la didascalia in cui ripercorre le sue tappe. Prima di tutto una foto obbligatoria con la Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Poi i 144 gradini del Campanile di Giotto per una vista che definisce spettacolare. Edurne si è poi concessa una visita a Piazzale Michelangelo e ovviamente del buon cibo: pici alla carbonara e più tardi un bel gelato.

Altre tappe piazza della Signoria e Santa Maria Novella, prima di ammirare il tramonto da Ponte Vecchio. Lady De Gea è appena arrivata a Firenze e se n'è già innamorata. Che voto dà alla nostra splendida città? Ovviamente 10!