L'occasione giusta per definire due operazioni di mercato. Un asse più vivo che mai per la Fiorentina

L'asse di mercato tra Fiorentina e Napoli è più vivo che mai.

Come avete potuto leggere nel corso di queste ore, passi in avanti sono stati fatti dal club viola per l'arrivo di Folorunsho in prestito con diritto di riscatto. Ma resta sempre di grande attualità anche lo scambio di terzini sinistri tra Biraghi e Spinazzola (c'è da convincere maggiormente quest'ultimo).

E sabato andrà in scena proprio Fiorentina-Napoli al Franchi: sarà quella l’occasione giusta per approfondire ogni aspetto delle questioni.