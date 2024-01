I tifosi della Fiorentina sono pronti a invadere il ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia per la partita di sabato 6 gennaio contro il Sassuolo. Già sold-out il settore ospiti, nonostante le richieste restino tantissime. E parte di queste possono essere soddisfatte.

Altri biglietti in vendita

Sono stati infatti messi in vendita altri 400 biglietti per il settore ospiti del Mapei, che fino a questo momento erano bloccati. Parte la corsa agli ultimi posti disponibili, per un tanto ambito Sassuolo-Fiorentina in uno stadio dipinto di viola.