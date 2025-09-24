Protti: "Mi hanno fatto molto piacere gli attestati di stima anche da Firenze. Pochi lo sanno ma ho giocato con la Fiorentina: vi spiego"

In vista di Pisa-Fiorentina, chi può commentarla meglio di una bandiera… del Livorno? Igor Protti non sta attraversando un momento semplice: mesi fa gli è stato diagnosticato un tumore che sta ferocemente combattendo, con il supporto di tutto il mondo del calcio, in particolare delle sue piazze, quella amaranto e Bari in primis.

“Che belli gli attestati di stima da Pisa e da Firenze. Quella volta in viola…”

Oggi l'ex attaccante compie 58 anni ed è intervenuto Al TGR Rai Toscana: “Devo ringraziare tutti per i tantissimi attestati di stima arrivati. Mi hanno dedicato un pensiero anche le tifoserie avversarie, da Pisa un tifoso mi ha detto ‘Perderei 10 derby di fila pur di vederti guarire’. Mi hanno fatto molto piacere anche gli attestati di stima da Firenze. Peraltro io ho giocato anche con la Fiorentina: pochi lo sanno, ma negli anni Ottanta andai in prestito per poco tempo in viola per giocare un Torneo di Viareggio”.

“Pisa-Fiorentina sarà uno spettacolo”

Su Pisa-Fiorentina: “Sarà uno spettacolo, conosco il derby e so che è molto sentito. Mi aspetto un grande clima sugli spalti. Per il resto, quando le partite pesano così tanto, spesso non danno altrettanto spettacolo in campo”.