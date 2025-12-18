Monti: "Vincere per evitare i play off ed essere liberi di concentrarsi sul campionato. Parisi esempio per tutti, mentre Vanoli..."

Questo pomeriggio lo speaker radiofonico e grande tifoso della Fiorentina Gianfranco Monti ha avuto modo di dire la sua sul momento attuale della sua squadra. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a Radio Bruno.

“La responsabilità di tutto ed il dovere di tirarci fuori da questa situazione è dei giocatori: loro non possono, ma devono salvarci. Ci sono ancora 69 punti in 23 partite, è difficilissimo perchè ne dobbiamo vincere almeno 10 però dobbiamo farlo. La Conference League? Sono a favore di questa coppa per due motivi. Primo, se vinci stasera se tutto va come deve andare tornerai a giocare a Marzo, e per questo avremo gennaio e febbraio per focalizzarsi sul campionato. Anche se non mi piace diro, perche me le giocherei tutte, se c’è qualcosa da sbolognare è la Coppa Italia, che in questo momento presenta un calendario molto piu complicato. Oltretutto, in secondo luogo, può essere anche uno stimolo in piu giocare questa coppa che comunque resta una competizione europea”.

“Vincere stasera per permetterci di essere ‘liberi’ a Febbraio”

Ha anche aggiunto: “Per quello che riguarda il campionato non c’è il minimo ragionamento da fare se non che loro, i giocatori, devono tirare fuori la Fiorentina da questa situazione di classifica. Deve essere una priorità assoluta, ma anche la coppa deve essere tenuta d’occhio: vincendo stasera ricordiamoci che ci risparmiamo due partite. Sono tanto demoralizzato ho tanto paura ma ancora voglio crederci. Questi ragazzi hanno il dovere di salvarci, poi a maggio tutti via: non me ne frega nulla. Almeno il 70% di questa squadra non ha dimostrato di poter giocare a Firenze. Ora bisogna essere concentrati e pensare passo dopo passo. Vincere aiuta a vincere, ed è bene che lo si cominci a fare”.

“Dalla Fiorentina mi aspetto tante cose. Parisi è un esempio per i compagni”

Ha sottolineato anche gli aspetti che vorrebbe vedere migliorati: “Sinceramente vorrei tornare a vedere tutto quello che non si è visto finora. Mandragora che batte un rigore, fa gol ed esulta solo lui, con i compagni che hanno reagito come se avessero segnato gli avversari. Abbiamo criticato e massacrato Parisi, ma quando bisogna sottolineare i meriti perche non farlo: io vorrei che tutti seguissero le sue orme. Le ultime 3/4 partite che ha fatto le ha fatto con la grinta che piace a noi fiorentini: ha lottato su ogni pallone per aiutare la squadra. Mi piacerebbe vedere quella grinta, determinazione e convinzione li in tutti gli altri compagni. Cosi facendo ci salveremo con il minimo, usciremo tranquillamente da questa situazione”.

“So che è complicato ma Vanoli dovrebbe cambiare qualcosa”

Ha poi concluso parlando di Vanoli: “Da tifoso pretendo di vedere qualcosa di diverso rispetto alle ultime gare. Voglio vedere una squadra che vince. Mi sembra che la squadra non lo segua. Spero che la società aiuti Vanoli. In questo momento la nave è abbandonata a sé stessa. Giuntoli potrebbe essere una buona aggiunta. Ci vorrebbe una personalità in grado di scendere negli spogliatoi senza paura."