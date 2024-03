Cairo e un superpremio per battere la Fiorentina

Giovedì 4 aprile andrà in scena al Dall'Ara di Bologna la finale della Coppa Italia Primavera tra la Fiorentina e il Torino.

Cairo vuole vincere

Per questa gara il presidente del Toro, Urbano Cairo, che sul settore giovanile sta investendo molto e vuole vincere questa manifestazione a tutti i costi, ha autorizzato un premio speciale per la propria squadra in caso di conquista del trofeo.

Un bel premio davvero

Su Tuttosport si legge di circa 150.000 euro lordi da dividersi tra tutti i componenti della rosa. Una cifra molto rilevante visto che parliamo di formazione del settore giovanile i cui emolumenti non sono nemmeno minimamente paragonabili a quelli della prima squadra.