Rui Costa annuncia l'arrivo di Mourinho: "Per il Benfica è un grande motivo d'orgoglio"

Dopo la sconfitta in Champions League di martedì sera contro il Qarabag il Benfica ha scelto di esonerare il proprio allenatore: subito dopo il fischio finale il tecnico Bruno Lage è stato messo alla porta. Ed in brevissimo tempo il club lusitano è riuscito ad ufficializzare il suo sostituto che, udite udite, sarà un ex leggenda del Porto: stiamo parlando dell’ormai ex Fenebahce e Roma Josè Mourinho.

Il particolare contratto che legherà Mourinho al Benfica

Il club portoghese ha annunciato in giornata l'accordo con lo Special One fino al 2027. Inoltre, 10 giorni dopo l'ultima partita ufficiale della stagione 2025/26, alle stesse condizioni, sia il Benfica che l'allenatore potranno scegliere di non rinnovare il contratto per la stagione 2026/27. E questo pomeriggio il presidente del Benfica Manuel Rai Costa ha dato l’annuncio del suo arrivo:

Rui Costa è chiaro: “Per il Benfica è un orgoglio avere un allenatore come lui”

"È un grande motivo di orgoglio per noi. José Mourinho non ha bisogno di presentazioni. È un grande onore e un grande orgoglio averlo di nuovo in una casa che conosce bene, curiosamente, 25 anni dopo. Corrisponde al profilo che ho menzionato dopo la partita di Champions League: un vincente, con un curriculum vincente. Sarebbe difficile trovare qualcuno con un curriculum migliore”.

“L'ex Roma ha il profilo di un allenatore vincente”

L’ex viola si è poi rivolto proprio a Mourinho: "Mister, i miei migliori auguri in questa fase della tua carriera, che tu sia felice qui come lo sei stato in altre occasioni e che tu abbia la possibilità, ovviamente, di costruire sul lavoro svolto nel corso della tua carriera. È un onore, un privilegio e un motivo di orgoglio avere José Mourinho come allenatore del Benfica".