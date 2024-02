La cura-Iachini funziona subito: il Bari cala il tris all'esordio dell'ex Fiorentina. E pure Aquilani batte Pirlo

Pomeriggio di Serie B che ha visto impegnati due ex allenatori della Fiorentina. Beppe Iachini, alla guida del Bari da pochissimi giorni, è riuscito a vincere all'esordio, in casa, contro il neopromosso Lecco. Un netto 3-1 al San Nicola che tiene i pugliesi lontano dalle zone calde dei playout. Iachini - ha dichiarato lui stesso - aveva ricevuto anche offerte dalla Serie A ma ha preferito una piazza come il capoluogo della Puglia.

Sempre in Serie B, pomeriggio fortunato anche per Alberto Aquilani, vincitore in casa col suo Pisa. Vittoria importante per l'ex tecnico della Primavera, che ha sconfitto il maestro Pirlo alla guida della Sampdoria. Pisa che così si rilancia anche in classifica, guardando la zona playoff da molto vicino.