Sono appena usciti i convocati di mister Italiano per la gara di domani contro il Frosinone, da vincere in tutti i modi per risollevare la classifica della Fiorentina. Recupero importante quello di Arthur Melo, che dopo aver faticato in settimana, è riuscito a strappare la chiamata per la gara delle 12:30.

Assenza di rilievo sulla fascia mancina

Assente, perché squalificato, Luca Ranieri, mentre manca a sorpresa anche un'opzione per la difesa, Fabiano Parisi. Il sostituto di Biraghi non ci sarà a causa di una tonsillite. Ancora out Christensen: i vice Terracciano saranno Martinelli e Vannucchi. Per il resto, restano fuori ancora Dodô e Castrovilli, benchè stabilmente tornati a svolgere le sedute di allenamento in gruppo.

La lista completa