La Fiorentina sceglie tra due il successore di Pioli. Un bagno di sangue economico che blocca il club

Paolo Vanoli o Daniele De Rossi. La Fiorentina sarà presto chiamata a decidere il nuovo allenatore, il successore di Stefano Pioli, principalmente tra questi due nomi. In questa settimana in panchina ci andrà Daniele Galloppa, momentaneamente promosso dalla Primavera.

Altre ipotesi non trovano lo stesso riscontro che hanno questi due tecnici, con De Rossi che è anche in bazzica per andare a Genova al posto di Patrick Vieira.

Un contratto che limita la Fiorentina

Il contratto fatto a Pioli (continua la transazione economica per la liquidazione) del resto, è di quelli che limita fortemente il raggio d'azione dei viola. Un bagno di sangue economico non indifferente quello fatto nel corso dell'estate, sempre ovviamente rapportato al bilancio del club gigliato.

Thiago Motta impossibile

In questo senso possiamo anche aggiungere che è impossibile arrivare a Thiago Motta che prenderebbe sui 2,5 milioni netti e avrebbe pretese di un certo tipo sulla rosa da cambiare radicalmente a gennaio.