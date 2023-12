Una valutazione alta e la fiducia dell'ambiente: l'affare Laurienté è complicato per la Fiorentina. La situazione

Armand Laurienté difficilmente partirà gennaio. Questo è ciò che emerge dal quadro effettuato da Tuttomercatoweb.com sulla situazione del calciatore francese classe '98. La valutazione del giocatore si aggira attorno ai 25 milioni e il Sassuolo non ha intenzione di cedere i pezzi pregiati a gennaio.

L'attaccante ex Lorient sta vivendo un periodo complicato, un po' come tutto il club, ma ha la fiducia dell'ambiente, che spera di potere presto rivedere il calciatore che aveva sorpreso tutti un anno fa. In estate c'erano stati gli interessamenti da parte dei grandi club, come Napoli e Milan, anche se poi l'intenzione era quella di vivere almeno un'altra annata di consolidamento in Emilia.

Nelle ultime settimane si è parlato tanto del calciatore in ottica Fiorentina, ma attualmente non c'è stato alcun contatto fra le parti. Anche perché la valutazione è molto alta e appare complicato pensare a un investimento così oneroso a gennaio. C'è poi la questione classifica, perché il Sassuolo ha margine sulla zona rossa, ma per allontanarsi in maniera decisiva dovrebbe infilare un filotto di risultati che non sta arrivando. Ora è difficile immaginare a una cessione di Lauriente.

Bisogna poi pensare alla situazione Berardi, con la Juventus che non ha smesso di seguire il giocatore della nazionale italiana. Tra i due il sacrificato potrebbe essere il capitano, per una legittima ambizione di provare nuovi palcoscenici. Insomma, per gennaio la situazione appare intricata e destinata a non muoversi di molto. Poi se dovesse arrivare una super offerta le cose cambierebbero.