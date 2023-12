Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha parlato alla vigilia della gara in Coppa Italia contro la Fiorentina: “A Firenze serve quella leggerezza mentale per giocare a calcio, per volersi divertire e fare sacrifici. E lavorare, mettendo umiltà. La partita di mercoledì è una bellissima partita, una bellissima vetrina, affrontiamo una squadra da Champions. La Fiorentina è una squadra che ci spingerà, dal punto di vista tecnico, fisico e mentale, ad andare oltre i nostri limiti. E noi vogliamo farci trovare pronti. Per questo, serenità, leggerezza e prontezza".

"Fiorentina-Parma non è una partita chic? Vorrà dire che non andremo con l’abito elegante, speriamo di uscire con il passamontagna. La squadra è al completo, Benedyczak è recuperato. A parte la squalifica di Zagaritis, c’è tutto il gruppo a disposizione. C’è anche il piacere di mettere nella lista dei convocati Lautaro Valenti, per cui tutti i ragazzi sono a disposizione”.

“Qualche anno fa si parlava di Sette Sorelle, la Fiorentina era fra queste. In questi ultimi anni, con l’arrivo di Italiano, è ancora in quella stessa posizione storica e si gioca un posto in Europa e non solo per la Conference. E’ a un passo dalla Champions. E’ una squadra bella, che gioca un bel calcio e in questi anni si è abituata a giocare le tre partite in settimana e lo fa con qualità, con grande attenzione. A Italiano vanno fatti i complimenti perché è bello vedere una squadra che gioca così in Europa e in campionato. Detto questo, l’obiettivo del Parma è di poter ritornare a quello che succedeva qualche anno fa, per giocare questo tipo di partite non solo in maniera sporadica ma anche con continuità in campionato".

Quindi conclude: "La Fiorentina sente il peso di vincere la Coppa? Non so se sarà un vantaggio per noi questo, è chiaro che la Fiorentina ha dimostrato l’anno scorso di giocare per tutte le competizioni, arrivando nella parte finale delle due coppe e in alto in campionato. Quindi ci proverà anche quest’anno, è evidente che sia legittimo da parte loro cercare di vincere per arrivare in fondo”.