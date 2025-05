Sul proprio canale YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato anche di Raffaele Palladino nel suo exscursus sulle situazioni di varie panchine della Serie A.

‘Palladino ha guidato senza perizia la macchina viola’

“Al momento non ci sono novità in merito a Palladino in questo momento. Il silenzio è apocalittico, ci sono cose che verranno chiarite. Palladino ha avuto in mano una macchina che ha guidato male, non con perizia".

‘Servono giuste tempistiche nelle decisioni'

"Ognuno è libero di prendere le proprie decisioni, ma servono delle tempistiche che vanno rispettate”.