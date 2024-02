Il dottor Pengue conferma: "Dodô, da oggi comincia una nuova vita". E il brasiliano esulta: "Adesso sì, andiamo Firenze"

Dopo quasi 5 mesi dall'operazione al crociato, ieri il terzino viola Dodô è tornato in campo in una partita ufficiale con la maglia della Fiorentina Primavera nella gara di campionato contro il Bologna. 60 minuti in campo per testare la tenuta fisica dell'ex Shakhtar, oltre ad essere utile per rimettere minuti nelle gambe.

Ottime sensazioni, nonostante non ci sia alcuna fretta di serrare i tempi. Sui social il brasiliano ha postato la conversazione tramite Whatsapp avuta al termine della gara con il dottore social viola Luca Pengue. Il medico ha dato il suo ok dopo aver visto la gara: “Da domani (oggi ndr) si inizia una nuova vita”

Questo lo screenshoot della conversazione: