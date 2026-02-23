Paratici, le parole con la squadra, i calciatori più rappresentativi. E Vanoli ora si sente meno solo

La partita con il Pisa di punti ne vale più di sei per la Fiorentina. Vincere stasera permetterebbe di chiudere i discorsi con i nerazzurri, ma soprattutto di riprendere qualche squadra davanti e di riaprire completamente i giochi.

Paratici in questi giorni ha parlato a lungo con la squadra e con i calciatori più rappresentativi. E poi con Vanoli, che anche nelle scelte tattiche e tecniche sembra aver preso coraggio. L’arrivo del nuovo dirigente gli ha dato sicuramente un riferimento importante dentro e fuori dallo spogliatoio. L’allenatore viola si sente meno solo, gli errori fatti in passato sembrano ormai un ricordo lontano.

Ecco che contro il Pisa l’atteggiamento sarà sicuramente offensivo, ma occorrerà calma e sangue freddo. Perché la squadra toscana arriverà a Firenze bella chiusa, bella abbottonata pronta a colpire in contropiede. E sono le partite ad oggi che la squadra viola ha sofferto di più. Per questo occorrerà trovare la chiave giusta, anche se il vantaggio non arriverà subito.

La formazione è già decisa. Finalmente a disposizione Rugani, che partirà dalla panchina pronto magari all’esordio a partita iniziata. La difesa nelle ultime due partite è andata bene, e allora si andrà avanti così al momento aspettando la forma migliore di tutti. Ma stasera è dal centrocampo in su che la Fiorentina dovrà fare la differenza. Saranno decisive le giocate, gli uno contro uno e i calci piazzati. Servirà personalità in una partita salvezza che la Fiorentina affronta finalmente con il vento in poppa.

E' la prima di quattro partite (Pisa, Udinese, Parma e Cremonese) che potrebbero davvero consegnarci un finale di stagione diverso e molto più tranquillo e con il sogno Conference sullo sfondo. Ma adesso è davvero troppo presto per pensarci. Un passo alla volta. Intanto la partita di stasera vale almeno sei punti.