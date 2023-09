Angelo Giorgetti, giornalista fiorentino, ha parlato a Radio Bruno delle ultime novità in casa viola. Questo il suo pensiero: "Non intravedevo delle possibilità per Kokorin. Pensavo però che potesse restare, visto il numero esiguo di attaccanti. Sabiri è un mistero. Scelto dalla Fiorentina, accolto benissimo con dichiarazioni di entusiasmo, poi la cessione. Magari un giorno scopriremo cosa è successo. Su di lui abbiamo capito che da fermo ci sa fare, poteva essere il più trequartista di tutti. L’ammissione di colpa di Italiano mi è sembrata clamorosa. Poi ha detto che non succederà più, mi pare che sia stato un messaggio verso qualcuno. È stato un mix tra una resa clamorosa e un messaggio. Io ci ho visto anche le basi per un cambiamento, uno slancio verso un’idea di gioco diversa, un piano B. E sarebbe l’ora.

Beltran ha fatto vedere di saper fare molte buone cose, ma non sa tenere l’area. Ho fiducia su Nzola e credo che un’intesa tra loro due potrebbe funzionare. Prima o poi Italiano proverà la soluzione con loro due davanti, bisogna mettere gli attaccanti nelle condizioni di segnare. Secondo me Maxime Lopez può giocare anche in coppia con Arthur. Ha qualità e il brasiliano ha dialogato solo con Bonaventura nelle partite che abbiamo visto.