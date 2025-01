Il Brentford rimane in pole per Kayode, ma la formula dell'affare con la Fiorentina è pronta a cambiare

Che in Inghilterra piaccia Michael Kayode non è una novità. Il terzino destro della Fiorentina è da tempo seguito sia dal Brighton che dal Brentford, che dalla scorsa estate dialogano con la società viola per il classe 2004.

Al momento, come riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, è il Brentford a essere in pole per il giocatore. La società di Premier, però, starebbe lavorando con la Fiorentina a un'operazione in prestito, differentemente da quanto preferito dagli inglesi (che lo volevano a titolo definitivo).

La priorità della Fiorentina è non perdere il controllo sul futuro del ragazzo, che però ha bisogno di giocare e trovare spazio per ritrovare la continuità di prestazioni che aveva lo scorso anno.