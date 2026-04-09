Dei quarti di Conference che disegnano già le potenziali semifinali: netto successo dello Shakhtar, dall'altra parte sorpresa Mainz
Non solo il 3-0 pesante e già indicativo del Crystal Palace ai danni della Fiorentina, dalla stessa parte di tabellone è arrivata la vittoria con lo stesso punteggio anche dello Shakhtar Donetsk contro l'AZ Alkmaar, con la rete di Pedrinho e la doppietta di Alisson: tutto nell'ultimo quarto d'ora.
Dall'altro lato del tabellone invece vittoria del Mainz, un po' a sorpresa, sullo Strasburgo: 2-0 per i tedeschi, firmato da Sano e Posch. Nel pomeriggio invece il Rayo Vallecano aveva travolto l'Aek Atene per 3-0.
Gare dunque che sembrano tutte delineate, a meno di sorprese nelle partite di ritorno che ci saranno tra una settimana.
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