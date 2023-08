Comotto: "Stasera capiremo se la Fiorentina di Italiano è matura. Parisi? Farà crescere anche Biraghi"

Gianluca Comotto, ex giocatore della Fiorentina di Cesare Prandelli, è intervenuto a Radio Serie A dicendo la sua sulla squadra di Vincenzo Italiano:

“La gara di stasera è fondamentale, anche se forse la Fiorentina non era pronta ad affrontarla. Oggi capiremo se la squadra di Italiano è matura. Dovrà giocare una partita con tranquillità e concentrazione, senza frenesia”.

E ancora: “Quando la posta in gioco si alza tutto cambia. La Fiorentina quest'anno deve cercare di tornare in Europa League, anche se non sarà facile. Parisi? Un ottimo acquisto: alzerà anche il livello di Biraghi”.