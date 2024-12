L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa viola, cominciando dal caso Biraghi: “La verità sta nel mezzo. Non per essere pacifisti, ma l'allenatore deve difendere il gruppo e, nel contesto di una discussione, è logico che il calciatore addossi le colpe dall'altra parte. In ogni caso, basta vedere le prestazioni in campo dei singoli giocatori per capire che lui titolare non tornerà più. Da quando la Fiorentina è passata a quattro, tutto è migliorato, ma non sto dicendo che Biraghi vada condannato. Resta logico che Palladino non può star dietro alle lamentele dei singoli”.

“Le parole di Giuffredi non mi stanno bene. Ci sono i risultati come testimonianza”

E aggiunge: “Più che Biraghi, a me non è piaciuta molto l'intervista fatta dal suo procuratore. Lui è d'accordo? A me non sta bene uguale. Ripeto, ognuno si renda conto che il calcio non dura per sempre, per un singolo giocatore. Poi arrivano novità e altri contesti, ma soprattutto ci sono i risultati. Puoi chiamarti come vuoi, ma se i risultati non arrivano si può cambiare”.