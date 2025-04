Il Chelsea vince e rimane aggrappato alla zona Champions: un inseguimento che potrebbe costare caro ai possibili avversari della Fiorentina in Conference

Capitolo Conference League: è scesa in campo oggi, alle 13.30, una delle 4 squadre rimaste nella competizione. Si tratta infatti del Chelsea, che ha battuto l'Everton per 1-0, ri-agganciando il quarto posto a quota 60 punti, in attesa della partita del Nottingham Forest di Milenkovic (impegnato contro il Brentford di Kayode) e del Newcastle, che in caso di vittoria scavalcherebbero nuovamente i Blues.

Troppe uova nel paniere della Premier?

Perché questa bagarre europea della Premier League è importante anche per la Fiorentina? Qualora i viola dovessero raggiungere la finale di Conference, gli avversari molto probabilmente sarebbero proprio i londinesi, che di fronte in semifinale avranno il modesto Djurgardens, terminato quarto in Svezia lo scorso campionato. Nonostante la profondità della rosa del Chelsea, gli uomini di Maresca vorranno rimanere competitivi su entrambi i fronti: è quindi auspicabile che il dispendio di energie necessario a rimanere aggrappato al ‘treno’ della Champions possa togliere qualcosa al loro cammino europeo.