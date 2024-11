Beltran: "Vi racconto come ho iniziato a giocare centravanti. Prima ero trequartista, mia mamma non ha mai voluto che giocassi prima punta"

Durante la sua intervista al Corriere dello Sport, l'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ha parlato anche del suo passato e di un episodio della sua avventura nelle giovanili che lo ha portato a giocare in attacco, nonostante la mamma fosse… contraria.

“Racconto un episodio delle mie giovanili - dice Beltran - Giocavo trequartista indossando la maglia numero 10, perché fin da bambino volevo avere il pallone tra i piedi (guarda un po’, ndc). Il mio allenatore di allora decise di cambiare sistema di gioco trasformandomi in riferimento offensivo nel 4-3-3. Centravanti, insomma. Un po’ di tempo dopo, a carriera mia già avviata, quell’allenatore incontrandolo mi ha detto: “Visto che avevo ragione?”. Al River poi mi sono affermato come centravanti e la Fiorentina ha fato un grosso investimento per me, ma mia mamma non voleva lo stesso che giocassi centravanti”.