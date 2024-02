La giornalista di Sky Vanessa Leonardi, spesso corrispondente al seguito della Fiorentina, a Radio Bruno è intervenuta per parlare diffusamente della situazione sponda gigliata.

‘Mi ha sorpreso la risposta diretta e netta di Italiano sul mercato’

“Non noto differenze in Italiano, l'ultima partita che ho fatto è quella con il Frosinone e non ho visto grosse differenze. Anche nelle interviste vedo sempre il solito Italiano, poi certo con il Frosinone non poteva che essere soddisfatto dopo la prestazione della squadra. Era la prima di Belotti e ho notato un grande apprezzamento nei confronti del Gallo per quello visto in quel giorno. L'avevo visto contratto dopo la gara con l'Inter, nella risposta alla domanda che gli era stata fatta sul mercato, mi ha fatto specie. Non mi sarei mai aspettata una risposta così netta e diretta: ‘Non mi aspetto niente’, di solito è molto tranquillo".

‘Serve ritrovare al meglio tre elementi fondamentali come Arthur, Gonzalez e Bonaventura’

"La Fiorentina deve recuperare la forma migliore di giocatori fondamentali come Gonzalez, Arthur e Bonaventura, solo con loro la Fiorentina se la può giocare con tutti. Senza di loro, tutta la squadra è condizionata, manca esperienza internazionale. Portano geometrie, lampi e classe. La personalità non manca a Biraghi, che ne ha abbastanza per tutti. Belotti ora può essere uno dei leader come lo era al Torino, mi è sempre piaciuto tantissimo. Con lui in campo, ad esempio, Ikonè ha fatto una gara importante contro il Frosinone".