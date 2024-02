Il procuratore sportivo fiorentino Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio spaziando dalla situazione in casa Fiorentina a 360 gradi fino ad un singolo viola, Lucas Beltran, su cui si sofferma da vicino in quanto agente molto attivo nel mercato del calcio argentino.

‘Italiano ha dimostrato flessibilità tattica rispetto agli inizi a Firenze’

"Penso che Kouame nel giro di un paio di settimane possa rientrare. Un piccolo contrattempo fisico, il ragazzo sta bene e la cosa dovrebbe risolversi in fretta. Cambio di modulo senza esterni? Italiano negli ultimi tempi credo abbia dato dimostrazione di una flessibilità che nei primi tempi gli era sconosciuta a Firenze. L’innesto di Belotti, pedina che ha sempre schierato, potrebbe essere una carta in più per una Fiorentina che ha maledettamente bisogno di punti e di gol degli attaccanti per invertire una marcia negativa. Gonzalez non è in condizioni ideali, Bonaventura attualmente non è quello di cui ha bisogno la Fiorentina”.

‘Ambientamento e continuità stanno facendo la differenza per Beltran’

“Beltran è un tipo di attaccante che è favorito da un altro riferimento vicino, questo gli permette di esprimersi al meglio. La Fiorentina potrebbe giocare anche col trequartista dietro a due punte. Al di là del modulo, è un calciatore che dà il meglio di se quando la squadra verticalizza e gioca palla a terra. Beltran sente la porta, si muove a fari spenti e sa dettare l’ultimo passaggio e farsi trovare pronto in area di rigore. Penso che la continuità di impiego stia facendo la differenza, si è ambientato, inizia a imparare la lingua. In Argentina c'è grande curiosità nei confronti dell'attaccante viola, oggi dietro due mostri sacri come Lautaro e Julian Alvarez c'è Beltran. Le qualità del Vikingo non sono in discussione".