Il prossimo avversario della Fiorentina segna grazie alla "fiducia" di Yerry Mina. Il retroscena

Nicolo Cavuoti è stato tra i protagonisti del match di ieri sera di Coppa Italia trasformando il rigore decisivo che ha permesso alla squadra rossoblù di battere l’Entella e accedere al turno successivo nella competizione, a una settimana dall'esordio in campionato contro la Fiorentina. Al termine della sfida, il giovane centrocampista ha parlato delle sue emozioni, come riportato dal sito ufficiale del club sardo:

L'aneddoto del rigore trasformato

“Sono sceso in campo in un momento delicato della partita: avevamo sbagliato il rigore, nell’azione successiva c’è stato l’episodio molto sfortunato dell’autogol che ha portato al pareggio. Era una fase tesa, volevamo chiudere il discorso prima dei calci di rigore. Ho pensato poi che era la mia prima volta in casa, davanti ai nostri tifosi, con lo stadio pieno: ero tanto emozionato, ma allo stesso tempo gasato. Il Mister mi aveva detto di stare tranquillo e di giocare come sapevo. Mi sono goduto il momento e ho cercato di dare il massimo per aiutare la squadra. Quando andavo verso il dischetto, Yerry (Mina, ndr) è venuto da me per dirmi che avrei segnato. Regalare il passaggio del turno della squadra è un’emozione grandissima. Spero di poter dare il mio contributo anche in futuro”.